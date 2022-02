»Vi hæver rejsevejledningen til rød og opfordrer alle danskere på det kraftigste til at forlade Ukraine. Man kan fortsat forlade Ukraine med fly, bil, bus og tog. Og det bør man benytte sig af,« siger udenrigsminister Jeppe Kofod fredag aften.

»Det er en alvorlig situation. Og det skridt, vi tager nu, afspejler det. Vi ved ikke, hvor længe man kan forlade Ukraine,« siger han.

Den danske udenrigsministers udtalelse kommer som følge af, at Ruslands troppeopmarchering er fortsat over de seneste uger.

Således anslås det, at mere end 100.000 russiske tropper står ved den ukrainske grænse.

»Vi frygter, at Rusland invaderer Ukraine,« siger Jeppe Kofod videre.

Han fortæller desuden, at der netop nu er 200 på Udenrigsministeriets danskerliste i Ukraine.

Jeppe Kofod fortæller yderligere, at beslutningen er truffet i samarbejde med en række »ligesindede« lande.

Fredag aften kom det også frem, at flere andre lande, herunder USA, har opfordret deres borgere til at forlade Ukraine inden for de næste 24 til 48 timer.

Og i USA vil man ikke afvise, at der kan være tale om en invasion af Ukraine allerede i den kommende uge.

B.T. følger sagen.