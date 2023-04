De voldsomme kampe fortsætter i Sudans hovedstad, Khartoum, hvor der siden lørdag har været skud og eksplosioner.

Udenrigsministeriet oplyser nu i en mail til B.T., at man følger situationen tæt, og at der i øjeblikket er 'omkring 30 personer' på danskerlisten for Sudan.

»Tallet er indikativt og kan være højere eller lavere,« skriver ministeriet, som opfordrer danskere i landet til at opholde sig inden døre.

»Danmark har ikke en ambassade i Sudan, og vi har begrænsede muligheder for at yde konsulær bistand i den nuværende situation.«

De hårde kampe i Sudan udspiller sig mellem Sudans hær og den paramilitære organisation RSF, der foretog et fælles militærkup i 2021, men siden er blevet uenige om landets fremtid.

Det er de uenigheder, der nu har ført til urolighederne.

Tidligere fredag sagde Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, at man ville hente svenske statsborgere hjem fra Sudan.

»Vi håber, at det ændrer sig meget snart. Svenskere i Sudan opfordres til at søge ly, så længe kampene fortsætter,« lød det fra statsministeren ifølge Ritzau.

Udenrigsministeriet er »i tæt kontakt med partnerlande, inklusiv i nordisk kreds, om hjælp til strandede statsborgere,« lyder det i mailen til B.T.