Fredag og lørdag er der varslet betydelig fare for sneskred.

Det drejer sig om flere populære skiområder i Norge, særligt i den nordlige del af landet.

Det skriver NVE, Norge Vandressource- og Energidirektorat, som henviser til varslingssiden Varsom.

På hjemmesiden kan man se, at varslet blandt andet gælder for følgende skiområder: Voss, Tromsø, Lyngen, Hardanger, Heiane og Vest-Telemark.

Nævnte byer er markeret med tallet tre, der indikerer 'betydelig sneskredsfare'.

NVE opfordrer desuden til at undgå lavineterræn de næste dage, da der flere steder i landet er risiko for, at en lavine vil bryde ud.

Du kan følge forholdene og desuden risikoen for laviner på Varsoms hjemmeside eller app.