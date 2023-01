Lyt til artiklen

Ville Tyskland give landene, der har de tyskproducerede Leopard-kampvogne, lov til at sende dem til Ukraine?

Det spørgsmål forventede mange ville blive besvaret fredag.

Men mødet mellem alverdens forsvarsministre på den amerikanske Ramstein-base i Tyskland er indtil videre endt i lidt af en maveplasker. For Tyskland har ikke bestemt sig endnu.

»Vi tøver ikke. Vi er bare meget omhyggelige med at afveje for og imod,« lød det fra Tysklands forsvarsminister, Boris Pisorius.

Og det har affødt en masse reaktioner på sociale medier, der gør grin med den tyske nølen.

Olaf Scholz has been spotted at the Polish-Ukrainian border pic.twitter.com/DNBfnzQKaL — Visegrád 24 (@visegrad24) January 19, 2023

Det tyske medie Stern virker heller ikke synderlig imponeret over, at Tyskland endnu ikke har truffet sin beslutning.

»Tyskland, den pinlige partner. Kan man stadig stole på os i krigens afgørende fase?,« lyder det fra mediet.

Deutschland, der peinliche Partner. Ist in der entscheidenden Phase des Krieges noch Verlass auf uns? Der neue #stern ist ab Donnerstag am Kiosk erhältlich – und ab sofort auch bei uns im Shop: https://t.co/DxzGH5YeVK #ukraine #krieg pic.twitter.com/hPENPpDN0m — stern (@sternde) January 18, 2023

pic.twitter.com/W2JfovKBBw — Timothy Garton Ash (@fromTGA) January 19, 2023

Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, har til polsk radio givet udtryk for, at man vil være klar til at sende kampvognene til Ukraine uden Tysklands accept.

»Vi vil enten få tilladelsen hurtigst muligt, ellers vil vi gøre det selv,« sagde Mateusz Morawiecki.

What is Scholz doing? pic.twitter.com/Xw6kraF06f — A n n a (@tweet4anna) January 14, 2023

Leopard 2-kampvogne regnes for at være en af de bedste kampvogne, som man har i Vesten, og der er omkring 20 lande, som er i besiddelse af dem. Heriblandt Danmark.

»Hvis Vesten sender kampvogne, så kan man forvente en meget stærk retorik fra Rusland. Man kan forestille sig, at Rusland vil plædere for, at man i virkeligheden er i en stedfortræderkrig. Hvor voldsomt Rusland vil skrue op for retorikken, ved man ikke, men det bliver voldsomt,« sagde B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, torsdag.