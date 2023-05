Tysk politi efterforsker en sag om mulig forgiftning af en russisk journalist og en russisk aktivist, som lever i eksil.

De to blev syge efter et møde med eksilrussere i Berlin.

Det oplyser tysk politi ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det russiske medie Agentstvo skrev tidligere på ugen om sagen. Her fremgik det, at de to eksilrussere deltog i et møde 29.-30. april.

Mødet var arrangeret af Mikhail Khodorkovskij, der offentligt har kritiseret styret i Kreml.

Journalisten fik symptomer allerede under mødet i Berlin. Hun blev herefter behandlet på Charité Universitetshospital i den tyske hovedstad.

Samme hospital behandlede den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj, efter han blev forgiftet i august 2020.

Den russiske aktivist, der også fik symptomer på forgiftning, er leder af organisationen Free Russia Foundation. Hun har boet i USA, siden hun for ti år siden så sig nødsaget til at forlade Rusland.

Aktivisten rejste til Prag efter mødet i Berlin. Mens hun var i Prag, fik hun symptomer på en mulig forgiftning, skriver AFP.

