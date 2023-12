Vesten er i stor fare for at blive angrebet af Putin.

Og vi har kun få år til at forhindre det.

Sådan lyder den skræmmende advarsel fra Tysklands forsvarsminister, Boris Pistorius.

Det skriver Welt am Sonntag.

Putin har for alvor sat gang i våbenindustrien, som producerer 60 procent mere i Rusland. Det bekymrer i den grad Tysklands forsvarsminister. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Putin har for alvor sat gang i våbenindustrien, som producerer 60 procent mere i Rusland. Det bekymrer i den grad Tysklands forsvarsminister. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

»Putin øger i øjeblikket Ruslands våbenproduktion markant. Med mere end 60 procent. Der er et massivt behov for, at NATO indhenter noget af det. Vi har omkring fem til otte år til at gøre det i – både i de væbnede styrker, i industrien og i samfundet,« siger forsvarsministeren.

Han mener, at hele Vesten kan komme i farezonen.

»Vi er nødt til at tage hans trusler mod de baltiske stater, Georgien og Moldova meget alvorligt. Det er ikke kun sabelraslen. Der kan vente en stor fare for os alle i slutningen af dette årti,« siger han.

Han mener ikke, at truslen fra Putin bliver taget alvorligt nok.

»Mange mennesker har endnu ikke forstået, hvor stor faren er. Til tider har jeg indtryk af, at langt fra alle har indset, at vi skal gøre mere for vores sikkerhed,« siger Pistorius, som understreger, at NATO-landene ikke kan skifte til en krigsøkonomi ligesom i Rusland.

»Manglende arbejdskraft og mangel på kapacitet indenfor våbenindustrien, er ikke bare noget, du kan befale dig ud af,« siger han.

Det gælder for både Tyskland og NATO om at være klar til at modstå et eventuelt angreb fra Putin.

»I lyset af den alvorlige krise, har vi brug for væbnede styrker, der kan forsvare os i tilfælde af krig,« siger Pistorius.