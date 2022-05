En turist har siden slutningen af marts været arresteret og tilbageholdt i Irak.

Den 66-årige britiske statsborger og tidligere geolog Jim Fitton er sigtet for at forsøge at smugle historiske artefakter ud af landet.

Hvis han i retten i næste uge bliver dømt så risikerer han at få den hårdeste straf i landet: dødsstraf.

Det skriver det britiske medie The Independent.

Da den pensionerede geolog skulle hjem 20. marts fra sin ’geologiske og arkæologiske’-rejse i Irak, blev han pludselig overrasket ved at blive arresteret i lufthavnen.

For med sig i bagagen havde han nemlig 12 skår af knust keramik og sten fra flere af de historiske steder, som Jim Fitton havde besøgt med sin gruppe på sin rejse.

»Disse fragmenter var i det fri, ubevogtede og uden nogen skiltning, der advarede mod fjernelse,« skriver Fittons familie i en digital underskriftindsamling for at få Fitton hjem.

»Turlederne samlede også skår som souvenirs på stedet i Eridu. Turmedlemmer fik at vide, at dette ikke ville blive et problem, da de knækkede skår ikke havde nogen økonomisk eller historisk værdi. Nu er en af rejselederne, en anden britisk statsborger, afgået ved døden efter et slagtilfælde i politiets varetægt i Bagdad, og vores far afventer nu sin skæbne.«

Det var fra oldtidsbyen Eridu, at Jim Fitton tog souvenirs med hjem. Souvenirs der viste sig at være alt andet end harmløse. Foto: ALAA AL-MARJANI

Jim Fittons to børn, Leila og Joshua Fitton, samt svigersøn Sam Tasker står bag indsamlingen af underskrifter, der i skrivende stund har fået indsamlet mere end 113.000 underskrifter.

»Vær sød at hjælpe os med at befri vores far. Han er en pensioneret geolog og en elsket familiemand, ikke en kriminel,« skriver familien.

Familien skriver yderligere, at de føler sig fuldstændig efterladt af de britiske myndigheder, som britiske statsborgere ifølge familien 'ikke skal regne med', hvis man kommer i problemer.

Problemer, som familien peger på ikke er selvforskyldt:

»Jim er en enormt erfaren rejsende, der rejser med en meget erfaren og respekteret rejsegruppe, en organiseret tur, der lever af dette. Og alligevel befinder vi os i denne situation.«

Fittons familie regner med, at straffesagen begynder 8. maj. Det britiske udenrigsdepartement har udtalt, at det yder konsulær støtte og er i kontakt med de lokale myndigheder.

De irakiske myndigheder har ikke udtalt sig offentligt om sagen.