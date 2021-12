Coronapandemien har kostet dyrt i Thailand, hvor størstedelen af turisterne er blevet væk fra de smukke sandstrande og det turkisblå vand. Men det er ikke dårligt nyt for alle – nogle har ligefrem nydt turisternes fravær.

Det skriver Thethaiger.com.

Mere nøjagtigt drejer det sig om havskildpadder, der har fået mere ro til at lægge æg samt fået mere fred omkring sig i det hele taget.

Således er der blevet spottet flere reder end nogensinde før på stranden i Phuket i Thailand, hvor turister plejer at fylde med deres tilstedeværelse.

Det fortæller Phuket Marine Biological Centre til mediet.

Centret har registreret mange forskellige arter af skildpadder, som har lagt hundredvis af små skildpaddeæg. Selv arter, der ikke er set i årevis, er spottet i vandkanten.

Uden turister i syne kan de små skildpadder uforstyrret gå fra reden og ned i vandet.

Mange havskildpadder er i dag truet på deres overlevelse på grund af plastikforurening i havet fra mennesker samt massivt byggeri på tropestande. Læg dertil, at mange havskildpadder fanges i uforsigtigt fiskeri som bifangst og dør.

Baby skildpadder på vej mod havet. Genrefoto. Foto: UMIT BEKTAS

Global opvarmning har også vist sig at være et problem for de små dyr, da køligt sand typisk giver hanner, mens varmere sand giver hunner. Derfor kan global opvarmning betyde, at der næsten kun klækkes hunner.

Myndighederne i Thailand er nu begyndt at afskærme skildpaddereder med hegn, for at sikre, at der ikke sker skildpadderne noget grundet den tidligere masseturisme.

Forhåbningen er nu, at skildpadderne vil fortsætte med at formere sig – også efter coronapandemien.

I 1982 blev det forbudt at indsamle skildpaddeæg i landet, som dengang var normalt at spise. Det kan nu give op til 15 års fængsel.