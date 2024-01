Herhjemme har vi en kroning at tænke på, men i USA er det noget langt mere jordnært, som stjæler dagsordenen.

Sådan helt bogstaveligt talt.

For afsløringen af en tunnel under en synagoge har fået hele MAGA-apparatet i gang på Twitter - ikke mindst på grund af fundet af en plettet madras.

Lad os starte med det faktuelle: Politiet i Brooklyn kom på en uventet dramatisk opgave mandag, da det blev kaldt ud til et mystisk fund under synagogen tilhørende Chabad-Lubavitch-bevægelsen.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge unavngivne myndighedspersoner og lokale beboere har unge, jødiske mænd gravet en stor tunnel i den seneste tid, og da ældre troende greb ind og ville forsegle den med cement, kom det til protester og senere håndgemæng.

Politiet blev tilkaldt ud på eftermiddagen, og efter de havde forsøgt med dialog i timevis, satte de til sidst hårdt mod hårdt, og gik i gang med at hive unge mænd op af tunnellen og anholde dem.

Det medførte de kaotiske scener, som kan ses i videoen herover - samt en hulens masse rygter, som lige nu spredes på sociale medier.

En slidt madras er blevet dagens samtaleemne i USA. (Foto: TikTok/Twitter) Vis mere En slidt madras er blevet dagens samtaleemne i USA. (Foto: TikTok/Twitter)

Omdrejningspunktet er en plettet madras, som blev hevet op af en tunnel, og har fået den tidligere UFC-stjerne og indædte MAGA-republikaner Jake Shields til at spekulere i, hvad der er i madrassen.

Og det bliver værre endnu. For fordi ingen kan blive enige om, hvorfor eller hvornår tunnellen er blevet gravet, bliver der spyttet bizarre rygter ud til millioner af Twitter-brugere.

Ondsindede, og i flere tilfælde antisemitiske rygter og teorier, som vi ikke deler her.

Ifølge AP er der indtil videre to troværdige teorier.

This Mattress was pulled from the illegal tunnel s under a New York synagogue



What do you think that stain is? pic.twitter.com/ODmLJFrJHO — Jake Shields (@jakeshieldsajj) January 9, 2024

Den ene er, at de unge tilbedere simpelthen blev trætte af pladsmangel i den populære synagoge, og tog sagen i egen hånd. De gravede en uautoriseret tunnel, så de kunne komme og bede, når de ville.

Den anden er, at tunnellen var en forhåndsgodkendt udvidelse af synagogen, som har stået på i årevis.

Politiet endte med at anholde 9 personer, og tunnellen har indtil videre fået lov til at leve, mens bygningsinspektører forsøger at få hoved og hale i sagen.