Swamp-land, Trump-land og Ron DeSantis hjemmebane.

Florida kan betegnes som mange ting, og indbyggerne i Titusville er stolte republikanere. Men selvom Ron DeSantis er guvernør i Florida og i øjeblikket kæmper med Donald Trump om nomineringen til præsidentkandidat, så er det altså Trump, der regerer på Old Dixie Pub i Titusville, Florida.

»Donald Trump fik vores økonomi på ret køl,« siger Timothy Butts til B.T.s udsendte.

Under interviewet råber en anden bar-gæst: 'Fuck Joe Biden!', men han er ikke meget for at lade sig interviewe.

Han er, som han selv siger, en 'convicted felon', og har ikke brug for at hans gøren og laden kommer på nettet.

Der er dog heldigvis mange andre, der gerne vil fortælle om deres holdninger til DeSantis og Trump

Bob Stanger, der har taget en Trump-hat på, er ikke i tvivl om, hvem der skal være USAs næste præsident.

»Vi har allerede set, hvad Trump kan, og jeg tror på, at han kan få styr på det igen,« siger han med henvisning til Joe Bidens periode, som de fleste i baren mener har været katastrofal for Guds Eget Land.

Bo Briscoe mener faktisk, at Donald Trump næsten kan læse hans tanker.

»Jo mere Trump sagde, de ting, jeg tænkte i forvejen, og som jeg troede på, så meget desto mere overbevist blev jeg. På et tidspnukt gik det op for mig, at jeg vil stemme på ham ligemeget hvad,« siger han.

Teddy Viggf tror Trump vinder nomineringen, men det har hovedsageligt noget at gøre med Ron DeSantis.

»Han er simpelthen en racist,« siger han. Men han tror dog heller ikke, at Trump kan vinde valget.

»Jeg kan ikke se Donald Trump vinde det her valg, med de ting, han har gjort forkert. Jeg elsker ham, og jeg hader ham.

Se videoen i toppen af artiklen, hvor du kan få et indtryk af Old Dixie Pub og de lokale gæster.

Den republikanske præsidentdebat kan følges natten til torsdag her hos B.T. Vi liveblogger natten igennem.