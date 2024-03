Donald Trump har vundet mandagens republikanske caucus i delstaten North Dakota over Nikki Haley.

USA's tidligere præsident Donald Trump har mandag amerikansk tid vundet det republikanske caucus i delstaten North Dakota.

Det forudser analyseinstituttet Edison Research ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Sejren over tidligere FN-ambassadør Nikki Haley kommer, dagen inden at der skal være primærvalg og caucus i en række delstater. Den dag er kendt som Super Tuesday.

Her ventes Trump at udbygge sit forspring over Nikki Haley endnu mere.

Ifølge CNN har Trump fået 84,4 procent af stemmerne i North Dakota, mens Haley har fået 14,1 procent.

Nikki Haley er Trumps eneste tilbageværende rival i kampen om nomineringen som Republikanernes præsidentkandidat til valget i november.

Søndag vandt Haley sit første primærvalg i Washington D.C.

På trods af det er det svært at se, hvordan hun skal ende med at blive sit partis nominerede.

Trump har vundet de første otte valg og ventes at vinde stort set alle de tilbageværende.

Bliver den tidligere præsident sit partis kandidat skal han med stor sandsynlighed op imod USA's siddende præsident, Joe Biden, ved præsidentvalget til november.

Et caucus er en slags uformel vælgermødeafstemning, hvor formålet er at vælge de delegerede, der på partiernes konventer stemmer på en kandidat.

Nogle delstater afholder caucus, mens andre holder primærvalg.

Ved primærvalg stemmer vælgerne på deres foretrukne kandidat ved hemmelig stemmeafgivelse. Derefter bliver der på baggrund af stemmeafgivelsen udpeget delegerede til partiernes konventer.

Ved Super Tuesday, der finder sted tirsdag, skal der stemmes i 15 delstater og i Amerikansk Samoa, som er et amerikansk territorie.

Efter Super Tuesday vil der ofte tegne sig en klar favorit, og derfor vælger resterende kandidater som regel at trække sig.

/ritzau/