Donald Trump er nådesløs over for sin efterfølger, Joe Biden.

»Det er på tide, at Joe Biden går af i vanære over at have tilladt det, som sker i Afghanistan,« lyder det.

Den forhenværende præsident kommer med sin kritik oven på det voldsomme kollaps i Afghanistan, hvor mange dages lynoffensiv er endt med, at Taliban har overtaget styringen i landet.

Det sker efter 20 år med amerikansk tilstedeværelse i landet som respons på terrorangrebet mod USA 11. september 2001 – amerikanske styrker har været udsendt under præsidenter som George W. Busk, Barack Obama, Donald Trump og altså nu Joe Biden.

Joe Biden får hård kritik af sin forgænger.

Scener fra Kabul har dog vist total kaos, hvor landets borgere sammen med udenlandske embedsmænd har forsøgt at flygte fra landet.

»Det, som Joe Biden har gjort med Afghanistan, er legendarisk. Det står som et af de største nederlag i USAs historie,« tordner Donald Trump.

Joe Biden var søndag selv ude og forklare sig. Og her pegede han fingeren den anden vej, da det netop var Donald Trump, der sidste år tog beslutningen om, at USA ville trække sig ud af Afghanistan i maj 2021.

»Da jeg tiltrådte, overtog jeg en aftale, der var blevet lavet af min forgænger,« sagde præsidenten:

Talibanstyrker er nået frem til lufthavnen i Kabul.

»Kort inden han forlod jobbet, skar han de amerikanske styrker (i Afghanistan, red.) ned til at det minimale med 2.500 mand. Derfor stod jeg over for et valg, da jeg blev præsident: At følge den aftale med en lille forlængelse af fristen til at få vores egne og vores allierede styrker sikkert ud eller øge vores tilstedeværelse og sende flere amerikanske styrker for igen at deltage i et andet lands interne konflikt.«

Joe Biden understregede søndag, at han ikke har tænkt sig at overlade USAs tilstedeværelse i Afghanistan til en femte præsident.

Længe har præsidenten haft som tidsramme, at de amerikanske tropper skulle være ude inden 20-års markeringen af 11. septemberangrebet, altså om lidt under en måned. Det er dog gået meget hurtigere end det. Og meget hurtigere end den amerikanske regering for bare få dage siden fremlagde.

Også fra andre steder er der i USA derfor kommet hård kritik af Biden-administration for igen at overlade landet til de tidligere magthavere fra Taliban..

Eksempelvis i en leder hos mediet New York Post, der anfører, at man nu 'efterlader landet præcist, som det var, da vi invaderede det for 20 år siden: I hænderne på fanatiske islamister, der voldtager og forfølger kvinder, benytter sig af middelalderlige afstraffelsesmetoder og giver plads til terrorister, der vil ødelægge verden.'

'Hvad var meningen med det hele?', spørges der.

Lederen hos New York Post angriber desuden Joe Bidens ord om, at han 'overtog' Donald Trumps tilbagetrækningsplaner – den nuværende præsident burde have brugt mere tid, have sikret hovedstaden og have sikret en ordentlig tilbagetrækning, står der.

'Verden er et mindre sikkert sted i dag, præsident Biden. Det er din skyld,' skriver New York Post.

