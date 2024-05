Donald Trump fik lørdag ikke den modtagelse, han er vant til at få af sine republikanske tilhængere.

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump blev lørdag aften mødt med buh- og tilråb på en konference for Det Libertarianske Parti.

Det Libertarianske Parti er blandt andet utilfredse med, at republikaneren Trump ikke gjorde nok for at begrænse coronarestriktionerne, da han var præsident.

Derfor sørgede de for, at ekspræsidenten lørdag ikke fik den modtagelse, han er vant til at få af sine republikanske tilhængere.

Et medlem af Det Libertarianske Parti råbte tilmed, at Trump burde være blevet skudt.

Kun en lille del af de fremmødte tiljublede Trump, der formelt ventes at blive valgt som Republikanernes præsidentkandidat senere på året.

Trump, der var præsident mellem 2017 og 2021, nævnte i sin tale på konferencen straks de 88 anklagepunkter, han står over for i fire separate straffesager.

- Hvis jeg ikke i forvejen var en libertær, er jeg det i hvert fald nu, sagde han på mødet.

Tilsyneladende var det en henvisning til den klassiske liberalisme, som lægger stor vægt på individets frihed.

Ekspræsidenten fortsatte sin tale med at fordømme præsident Joe Biden, som han med al sandsynlighed skal op mod ved præsidentvalget 5. november.

Trump deltog i konferencen for at prøve at overbevise partiets medlemmer om at stemme på ham til præsidentvalget.

Det Libertarianske Parti har langt mere til tilfælles med Republikanerne end Demokraterne, når det kommer til politiske tiltag - særligt i forhold til eksempelvis skattetrykket.

- Vi bør ikke bekæmpe hinanden, sagde Trump på konferencen.

Det Libertarianske Parti fik 1,2 procent af stemmerne ved præsidentvalget i 2020. Det svarer til omkring 1,8 millioner vælgere.

Det kommende præsidentvalg ventes at blive særdeles tæt og bliver potentielt afgjort af et par titusindvis af vælgere.

Robert F. Kennedy deltog også i konferencen fredag. Kennedy stiller op som uafhængig kandidat og ventes at tage vælgere fra både Trump og Biden.

Den 70-årige Kennedy er fra en af USA's mest berømte politiske familier. Han er tidligere præsident John F. Kennedys nevø, og han er søn af USA's tidligere justitsminister Robert F. Kennedy.

/ritzau/Reuters