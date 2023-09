Han er blevet berygtet for det. Hans forsøg på at gøre grin med forskellige personer, når han står på en scene.

Og for nylig gjorde han det igen. Denne gang var offeret den amerikanske præsident, Joe Biden.

Donald Trump fører stort i kampen om at blive det republikanske partis præsidentkandidat.

Føringen har efterhånden ligget på mere end 40 procent igennem et længere stykke tid. Og formentlig derfor deltog Trump ikke i den nyligt overståede præsidentkandidat-debat i Californien.

Trump var i stedet i fuld gang med at føre valgkamp.

Og det er ikke mod sine republikanske modkandidater, men i stedet mod den siddende demokratiske præsident, Joe Biden.

Og Trump er tydeligvis for alvor i valgkamps-gear.

Det fik netop Joe Biden at føle i forbindelse med en Trump-tale til en begivenhed i Anaheim, Californien, fredag.

Donald Trump i forbindelse med sin tale i Californien fredag. Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Donald Trump i forbindelse med sin tale i Californien fredag. Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix

Her var Trump i gang med kritik af den demokratiske guvernør i netop Californien, Gavin Newsom, som mange anser for at være en mulig arvtager til netop Joe Biden, ved blandt andet at sige:

»Gavin er blevet korrupte Joe Bidens surrogat. Jeg tror, han er klar over, at Biden ikke kommer til at klare den,« indledte Trump, der så gik efter Biden, der møder en del kritik for sin alder.

»Hør, der er nogle folk, som siger, at Biden kommer til at klare den. Er der nogen her, der tror, at Biden kommer til at klare den hele vejen til start?« spurgte Trump til salen, hvor han blev mødt af et rungende 'NEJ!'

Og så begyndte Trump at opføre et optrin, som formentlig vil blive afspillet igen og igen verden over. Alt sammen rettet mod Joe Biden:

»Jeg mener, den her fyr kan ikke engang finde ud af at komme væk fra en scene. Her er en scene. Jeg har aldrig set den dumme scene før, vel? Jeg har aldrig set den før. Men hvis jeg går til venstre, så er der en trappe, og hvis jeg går til højre, så er der en trappe. Og den her fyr (Biden, red.) går op på scenen. 'Hvor er jeg',« lød det fra Trump.

Han antog derpå en forvirret mine og begyndte at gå forvirret rundt på scenen. Til slut med ryggen til publikum, ansigtet til bagtæppet.

Alt sammen til store grin fra de tilhørende.

»Hvor i alverden er jeg? Hvor er jeg?« lød det fra Trump i seancen, man kan se herunder.

#WATCH | Trump mimics Biden getting lost on stage. pic.twitter.com/CGzmcIx8G0 — VOZ (@Voz_US) September 29, 2023

Om det var planlagt eller ej, er det tydeligvis en del af den tidligere præsident plan at forsøge at ramme Joe Biden på præsidentens alder.

Biden, der er blevet 80 år, har flere gange optrådt forvirret offentligt. Og enkelte gange har han set ud til ikke at vide, hvor han skulle gå hen efter en optræden.

Et eksempel på det fandt sted sidste måneds FN-topmøde, hvor Biden efter en fælles seance med den brasilianske præsident, Lula da Silva, så ud til at gå den forkerte vej ud af scenen – uden at hilse på sin brasilianske kollega.

Mediet Axios har også beskrevet, hvordan Biden-lejren er bevidste om præsidentens fremtræden og problemer med alderen.

Således kunne mediet fortælle, hvordan Bidens folk har en strategi om, at præsidenten ikke må snuble eller falde, da det får ham til at virke gammel.

Derfor er præsidenten oftere begyndt at gå i kondisko fremfor glatte laksko, han er også begyndt at lave øvelser for at forbedre sin balance.

I forskellige målinger er det da også slået fast, at mange vælgere ser Bidens alder som et af den siddende præsidents største problemer i forbindelse med at skulle have yderligere fire år i Det Hvide Hus.

Men det gælder ikke kun Joe Biden. Også Donald Trumps alder på 77 år vækker bekymring.

I en nylig måling fra AP sagde tre-fjerdele af de adspurgte, at Biden er for gammel, mens omkring halvdelen sagde, at de anser Trump for at være for gammel.