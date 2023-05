En 48-årig kvinde overlevede fem dage i den australske bush uden vand og rigtig mad.

Hun havde næsten opgivet håbet, da hun endelig blev fundet.

Lillian Ip fra Melbourne var på vej til byen Dartmouth Dam i delstaten New South Wales, da hun kørte forkert og endte i en blind vej i bushen, skriver BBC News.

Da hun forsøgte at vende bilen for at køre tilbage, sad bilen fast i noget mudder. 60 kilometer fra den nærmeste by.

Hun valgte at blive ved bilen, hvilket hun får stor ros for af politiet.

»Hun udviste stor sund fornuft ved at blive ved bilen og ikke vandre ud i bushen. Det gjorde det nemmere for politiet at finde hende,« fortæller Martin Torpey fra Wodonga Police Station i en pressemeddelelse.

»Hun havde kun planlagt en kort tur, så hun havde kun medbragt nogle snacks og slikkepinde på turen,« fortæller Martin Torpey.

»Hun havde ikke vand med, men en flaske vin, som hun havde købt som gave til sin mor. Hun drikker ikke selv.«

Selvom der hurtigt blev sat en eftersøgning i gang, blev hun først fundet efter fem dage, da en helikopter opdagede hende og kunne dirigere en patuljevogn hen til hende.

»Det første, jeg tænkte på, var ‘vand og en cigaret',« fortæller Lillian Ip om sin redning til 9News Australia ifølge BBC News.

»Gudskelov havde politikvinden en cigaret.«

Da hun blev reddet, var hun på nippet til at give op og havde skrevet et afskedsbrev:

»Jeg troede, jeg skulle dø derude. Hele min krop var begyndt at lukke ned,« fortæller hun

Hun blev efterfølgende bragt på hospitalet for at blive behandlet for væskemangel, men er nu udskrevet og hjemme i Melbourne, skriver the Independent.