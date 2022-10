Lyt til artiklen

For en gangs skyld sov treårige Paveenut Supolwong tungt. Det reddede sandsynligvis hendes liv.

»Jeg tror, at der må have været en ånd, der dækkede over hendes øjne og ører. Det kan godt være, at andre ikke tror på det, men jeg tror, at det var det, der beskyttede mit barn,« siger moren Panompai Sithong til Reuters.

For den lille thailandske pige overlevede den frygtelige massakre, som den lille by Uthai Sawan blev ramt af i sidste uge.

Her dræbte gerningsmanden, en tidligere politibetjent, i alt 38 personer med et håndvåben og en stor kniv. Heriblandt sig selv, sin kone og sit barn.

Lille treårige Paveenut Supolwong med moren Panompai Sithong. Foto: JORGE SILVA Vis mere Lille treårige Paveenut Supolwong med moren Panompai Sithong. Foto: JORGE SILVA

Også 22 børn på en dagsinstitution blev slået ihjel, mens de sov til middag.

Men ikke Paveenut Supolwong.

Hun sov med et tæppe over sit hoved, og vågnede ikke. Heller ikke da alle andre børn – 11 i alt – i samme rum blev dræbt.

Selv flere dage efter har pigens familien svært ved at forstå, hvad der skete. At gerningsmanden tilsyneladende ikke opdagede Paveenut Supolwong, der bliver kaldet 'Ammy', liggende i hjørnet af lokalet.

Mange folk har været samlet foran daginstitutionen, hvor 22 børn blev dræbt. Foto: JORGE SILVA Vis mere Mange folk har været samlet foran daginstitutionen, hvor 22 børn blev dræbt. Foto: JORGE SILVA

»Jeg er i chok,« siger moren Panompai Sithong:

»Jeg har ondt af de andre familier, og jeg er glad for at mit barn overlevede. Jeg føler en blanding af tristhed og taknemmelighed.«

Det er siden kommet frem, at gerningsmanden tidligere på året var blevet fyret fra sit job som politibetjent på grund af et eskalerende narkotikamisbrug.

Noget egentlig motiv for massemordene har der ikke været. Politiet mener, at han har været i stærkt oprevet tilstand efter en skænderi med sin hustru og »ville have afløb for sin vrede«.

Ifølge Ammys forældre har hun ingen erindring om, hvad der skete i torsdags i daginstitutionen.

Hun blev fundet »stirrende ud i luften« og blev efterfølgende båret ud med en tæppe over hovedet, så hun ikke skulle se de mange døde børn.