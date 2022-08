Lyt til artiklen

Manden ser ud til at være anholdt. Han ligger på maven på jorden.

Alligevel fortsætter tre politifolk med at slå ham i ansigtet og sparke ham. Igen og igen.

»Lad være med at slå ham,« råber en kvinde, men hun får besked af en af de tre politifolk om at holde sig væk.

Nu får sagen konsekvenser. For efter at videoen af mandens anholdelse er blevet offentliggjort, er de tre politifolk blevet suspenderet, mens man efterforsker sagen. Det rapporterer blandt andre CNN.

Den rystende episode fandt sted udenfor en restaurant i byen Mulberry i Arkansas i USA.

Den anholdte, en 27-årig mand ved navn Randal Worcester, var mistænkt for at have truet en ansat på en tankstation i en naboby.

Og da han blev set og antastet af politibetjentene i Mulberry, var han ifølge en meddelelse fra politiet samarbejdsvillig – til at begynde med.

Herefter havde han ifølge politiet forsøgt at angribe betjentene, hvilket havde ført til episoden i videoen.

Randal Worcester blev efterfølgende undersøgt på et hospital og dernæst fængslet. Han er blandt andet sigtet for flere tilfælde af overfald og for at modsætte sig anholdelse.

En af de tre betjente pådrog sig mindre skader i hovedet i episoden.