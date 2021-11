Alt håb er tilsyneladende ude for tre franske bjergbestigere, der savnes efter en lavine i Himalaya. Den franske bjergbestigerorganisation angiver chancen for at finde dem i live som 'praktisk talt nul'.

Trioen forsøgte at bestige Mingbo Eiger, et 6.000 meter højt bjerg nær Mount Everest i Nepal. Man har sidst hørt fra dem på en satellittelefon fra deres lejr den 26. oktober.

Den franske organisation FFCAM sagde mandag, at mændene tilsyneladende havde opgivet forsøget på at nå toppen og var på vej tilbage, da de blev ramt af lavinen. Det skriver AFP.

»Ved bunden af klippen har redningsfolk fundet tre rygsække og udstyr fra deres bivuak,« oplyser FFCAM i en udtalelse.

Her se i baggrunden Mount Kangtega (højde 6.782 meter) i Himalaya. Foto: PRAKASH MATHEMA Vis mere Her se i baggrunden Mount Kangtega (højde 6.782 meter) i Himalaya. Foto: PRAKASH MATHEMA

»Håbet om at finde dem i live er praktisk taget lig med nul.«

Mingma Gyalje Sherpa, der er medlem af redningsholdet fra Nepal, siger at operationen, der er ramt af dårligt vejr, fortsætter.

»Vi har studeret stedet, hvor de sidst blev set, og vi har søgt omkring hele det område. Indtil nu har vi ikke noget at fortælle,« siger han til nyhedsbureauet AFP.

De tre unge bjergbestigere hedder Thomas Arfi, Louis Pachoud og Gabriel Miloche. De var en del at en otte mand stor ekspedition, og de havde delt sig i to grupper, for at bestige to forskellige toppe.

Den franske organisation afviser også, at de tre bjergbestigere ikke havde de rigtige papirer.

Bjergbestigere er begyndt at returnere til Nepal, efter coronapandemien tvang dem til at lukket helt ned. Industrien har været helt ødelagt sidste år.

Nepal har med sine 30 millioner indbyggere åbnet for turister igen uden karantæne i september.