Tre ansatte på en danskejet fabrik i Vietnam er i weekenden omkommet i en tragisk ulykke.

»Det er en meget trist situation,« siger Scancom-direktør Stig Maasbøl og bekræfter over for B.T. hændelsen, der er blevet beskrevet i vietnamesiske medier.

Selskabet har siden 2019 været helt ejet af Jysk-koncernen og er en stor spiller på det internationale marked for havemøbler – en stor del af produktionen er henlagt til Vietnam.

Her var det i forbindelse med en brand på en Scancom-fabrik med knap 1.200 medarbejdere i et stort industriområde nær landets største by, Ho Chi Minh, at det fredag gik helt galt.

Stig Maasbøl fortæller, at selve branden egentlig blev hurtigt slukket. Blandt andet fordi man på grund af det omfattende arbejde med træprodukter har egen brandbil på stedet.

Efterfølgende var nogle af de ansatte igen gået ind på fabrikken for at påbegynde oprydningsarbejdet, da en konstruktion kollapsede, og de blev ramt af en indhold fra en tank, der viste sig »at komme flammer ud af«.

»Der var tilsyneladende styr på det, og så stod de simpelthen det helt forkerte sted. Det var meget uheldigt,« som direktør Stig Maasbøl siger.

Lokale medier skriver, at de tre ansatte fik alvorlige brandskader. To af dem døde siden lørdag, mens den tredje døde søndag. Også en fjerde ansat kom til skade i ulykken.

Nu forsøger Scancom at hjælpe de pårørende i det videre forløb.

»Lige nu bliver der gjort alt for at tage hånd om deres familier og hjælpe til både økonomisk og moralsk. Der er fuld fokus på at samarbejde med myndigheder om få hjælpe familierne så godt vi nu kan i henhold til den måde, man gør det på i Vietnam,« siger Stig Maasbøl.

Eksempelvis har Scancom sin egen fond, der har mulighed for direkte at støtte de efterladte.

»Det fungerer sådan, at vi kan gå ind og donere et beløb direkte til deres børn, så vi er sikre på, at de eksempelvis kan få en fornuftigt skolegang. Det hele fungerer jo på en anden måde derude, end vant til i Danmark, så vi har et stort ansvar for at sikre alle vores medarbejdere,« siger Scancom-direktøren.

Scancom blev etableret i 1995.