Et forsøg på at redde den stærkeste tvilling endte i en forfærdelig tragedie.

En tvillinggraviditet er ikke altid ukompliceret, det måtte en kvinde i England sande. Undersøgelser viste nemlig, at den ene tvilling var underudviklet, skriver The Mirror.

Det ufødte barns vækst var ikke normalt, og derfor udviklede det ikke en livmoder. En tilstand, der øger risikoen for en dødsfødsel, og også sætter den stærkere tvillings liv i fare.

Derfor blev det besluttet, at fjerne den mindre sunde tvilling. Desværre gik dette ikke, som man havde planlagt.

En fejl betød nemlig, at lægerne fjernede det stærkeste barn. En fejl som resulterede i, at begge ufødte børn aldrig blev bragt til verden i live.

Tvillingerne er ikke de eneste, der har mistet livet på grund af en fejl i det britiske sundhedsvæsen.

Sunday Express har fået adgang til en rapport om 700 dødsfald. En gennemgang viser eksempler på, at patienter har mistet livet på grund af flere tragiske fejl.

En patient er eksempelvis faldet ned fra hospitalssengen, en anden har fået forkert medicin og en tredje er død, da iltbeholderen ved en fejl blev fjernet.

I tvillingernes tilfælde er der blevet indført nye procedurer for at sikre, at det ikke sker igen, fortæller Dr. Fiona Reynolds, overlæge ved Birmingham Women's and Children's NHS Trust.

»Resultatet af den grundige gennemgang har ført til, at en ny protokol er blevet udviklet for at mindske sandsynligheden for, at en sådan hændelse sker igen,« siger hun.