Det begyndte allerede at gå galt, mens de var ude at shoppe de sidste julegaver.

Til sidst endte et ophedet skænderi om antallet af gaver og prisen på dem nemlig i en sand tragedie.

Den frygtelige hændelse fandt sted selve juleaften i den amerikanske by Largo, der ligger i delstaten Florida.

Der havde tre søskende – den 14-årige Damarcus, 15-årige Darcus og 23-årige Abrielle – været ude for at købe julegaver sammen med deres mor og Abrielles to børn.

Men undervejs kom de to unge brødre op at skændes, fortalte en tydeligt frustreret sherif fra Pinellas County Sheriff's Office, Bob Gualtieri, under en pressekonference om sagen tirsdag.

Blandt andet skal den 15-årige bror have udtrykt misundelse over antallet af gaver, som lillebroderen fik.

»De havde et familieskænderi om, hvem der fik hvad, og hvilke penge der blev brugt på hvem, og de havde gang i det hele i butikken,« fortalte Gualtieri.

Da de blev færdige med at handle, tog hele familien – ifølge politiets udlægning af sagen – hjem til bedstemoderen hus i Largo, hvor det var meningen, at bedstemoderen skulle passe Abrielles børn, mens hun selv senere skulle på arbejde.

Men inde i huset fortsatte de to brødre angiveligt deres skænderi.

»Damarcus fandt så sin pistol frem og pegede den mod sin storebror og truede med, at han ville skyde ham i hovedet,« sagde sheriffen.

En onkel, der også befandt sig i huset, skal have lagt sig i mellem Damarcus og Darcus og ført den yngste af brødrene ud af huset og ud i indkørslen.

»Damarcus stod ved en bil, da søsteren (Abrielle, red.) kom og sagde: 'I er alle nødt til at lade det ligge. Hvorfor forsøger I at komme op at skændes? Det er jul,« fortalte Bob Gualtieri om hændelsesforløbet, som blandt andet er opfanget af en nabos videoovervågning.

I sin hånd bar Abrielle sin ti måneder gamle søn i en bærestol.

Efter hun havde bedt sin lillebror om at holde inde, eskalerede situationen ifølge politiet yderligere.

Først skal Damarcus være begyndt at kalde hende flere nedsættende ting, før han angiveligt truede med, at han ville skyde hende og hendes lille baby.

»Han bevægede sig frem og skød hende lige i brystet,« forklarede sheriffen.

Abrielle faldt derefter til jorden, og det samme gjorde hendes lille søn. Han kom heldigvis ikke noget til som følge af faldet.

Efter skuddet havde lydt, dukkede Darcus ifølge politiet op inde fra huset.

»Og han fandt så sin egen pistol frem,« sagde Bob Gualtieri, der udtrykte tydelig frustration over både den ulykkelige sag og over de mange mindreårige, der i området er i besiddelse af ulovlige skydevåben.

»For det er jo helt normalt, at man under et søskendeskænderi lige finder våben frem og forvandler det til en pistolkamp,« tilføjede han sarkastisk, mens han flere gange opgivende slog ud med armene.

Efter at Darcus havde fundet sin pistol frem, sagde han ifølge sheriffen:

»Du skød min søster,« hvorefter han trykkede på aftrækkeren og ramte sin lillebror med et skud i maven.

I alt gik der otte sekunder, mellem at de to skud blev affyret. Og de to skud har nu vendt hele familiens liv på hovedet.

Mens Damarcus faldt til jorden, stak Darcus af fra stedet og smed sin pistol fra sig.

Abrielle blev hastigt fragtet til et hospital, hvor hun blev erklæret død af de omfattende skader, som skuddet havde påført hende.

»Begge hendes lunger blev punkteret, og hun kunne ikke trække vejret,« forklarede Bob Gualtieri på pressekonferencen.

»Så nu har vi to børn, hvis mor er død. Du kan aldrig blive ikke-død. Hun blev dræbt af sin bror, der var sur over antallet af gaver. Det er absurd.«

Også Damarcus blev indlagt, efter han var blevet ramt af skuddet. Han er nu indlagt i stabil tilstand.

Både han og broderen er blevet anholdt i sagen.

Hvor den yngste bror er sigtet for drabet på storesøsteren, er Darcus sigtet for drabsforsøg på sin lillebror.

Begge brødre er også sigtet for våbenbesiddelse.

Anklagemyndigheden skal nu tage stilling til, om Damarcus skal tiltales som voksen – i stedet for som mindreårig.

»Hendes egen bror dræbte hende. Og hvorfor? Fordi hun bad ham om at stoppe,« lød det fra sheriffen.

Sagen er endnu under efterforskning.