Himmelen var blå og vejret perfekt, men med ét befandt de sig midt i et vågent mareridt.

Da ni franske skiturister torsdag drog ud i området ved Lyngen øst for Tromsø i det nordligste Norge, havde de ingen anelse om, hvad der ventede.

På et splitsekund blev gruppen overrasket af en lavine, og tre mænd i 60erne blev begravet i snemasserne for øjnene af de andre.

»Her snakker vi om erfarne skiløbere, som er ude i fint vejr og flotte omgivelser. Der har aldrig været skred i denne område. Der var mennesker, som så deres ægtefæller forsvinde. Nu trænger de til ro,« siger overlæge Hans-Olav Holtermann Eriksen til den norske avis VG.

Der var egentlig ti franskmænd i gruppen, men en af dem havde valgt at blive hjemme i hytten.

Gruppen slog alarm klokken 14.30, og redningsmandskab nåede hurtigt frem til stedet.

Det lykkedes dem at få de tre mænd gravet ud, men forgæves.

Deres liv stod ikke til at redde.

»De gravede dem ud og satte gang i hjerte- og lungeredning. Da ambulancehelikopteren fra UNN (Universitetssygehuset i Nord-Norge, red.) landede, blev de tre imidlertid erklæret døde,« siger operationsleder i Troms politidistrikt, Beate Helberg, til avisen.

De seks overlevende franskmænd slap fysisk uskadte fra lavinen.

Ulykken sker blot én dag før, Lyngen kommune begynder at sende sms-varslinger om farer i fjeldene.

Ifølge VG er der særlig stor fare for sneskred netop nu, fordi vejret er blevet mildere samtidig med, at der er flere mennesker på skistederne. Især i områderne Møre, Romsdal og Troms. De to førstnævnte havde onsdag hele ti sneskred på otte timer.

Her frygter man nu for »en farlig påske,« hvis de mange turister, der besøger skisportsstederne den kommende uge, ikke tager advarslerne alvorligt.

Beredskabsleder Stig Mebust opfordrer folk i området til at sætte sig godt ind i varslerne om sneskred. Nogle gange skal der nemlig ikke mere end et slag med en spade i sneen til for at løsne sneen.

»Nogen gange er det meget lidt, som skal til. Varsom.no er meget vigtig. Gå ind og tjek uanset, hvordan vejret er. Det kan ske skred i dårligt vejr og i strålende solskin,« siger han.