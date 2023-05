Hvis du er fan af Elsa og Anna, så kan du muligvis se ligheden.

Den østrigske landsby Hallstatt menes i hvert fald på rygtebasis at være inspirationen til det fiktive og billedskønne kongerige Arendal, hvor de to royale søstre fra Disney-universet Frost holder til.

Men nu er der gået skår i idyllen, rapporterer blandt andre CNN.

For i den pittoreske landsby, som omkranses af krystalblåt vand og sneklædte bjergtoppe, er beboerne ramt af et ekstremt antal af turister.

De 800 mennesker i byen får hver dag besøg af op til 10.000 gæster, som ankommer i busser og biler i hobetal.

Og når man ser udsigten, forstår man, hvad det er, der trækker de mange udefrakommende til stedet.

Her kan enhver tage fotos, der vil være stensikre hits på Instagram og så videre.

For at dæmpe interessen har det lokale styre imidlertid forsøgt at tage særdeles drastiske midler i brug. Et af tiltagene var, da man i en kort periode i denne måned opsatte et stort træhegn med det formål at tage udsigten.

Borgmesteren i Hallstatt fik tidligere i maj sat dette træhegn op for at blokere den vidunderlige udsigt, som trækker masser af turister til. Foto: REINHARD HORMANDINGER Vis mere Borgmesteren i Hallstatt fik tidligere i maj sat dette træhegn op for at blokere den vidunderlige udsigt, som trækker masser af turister til. Foto: REINHARD HORMANDINGER

»Det eneste, der ville hjælpe, var, hvis fotopunktet ikke længere er et fotopunkt,« siger borgmester Alexander Scheutz ifølge the Mirror om hegnet.

Avisen skriver, at det ikke vides, hvordan hegnet blev taget imod blandt lokalbefolkningen, hvis udsyn jo altså i sagens natur også blev fjernet ved opsættelsen.