En razzia i Rio de Janeiros slumområde i Brasilien efterlod flere end 20 dræbte mennesker, som politiet anser som narkosmuglere.

Men de viser også tegn på tortur og henrettelser, siger en advokat.

Det er kun det seneste eksempel på formodet politibrutalitet, som har chokeret landet. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge politiet blev de mødt med heftig ild fra pistoler, da de i tirsdags kom ind i slumområder Vila Cruzeiro. De var ude for at lede efter nogle kriminelle bandeledere, som efter sigende havde gemt sig i området.

Moren til Gabrielle Ferreira da Cunha, Divone Ferreira, græder ved sin datters båre. Foto: ANDRE BORGES

Men beviser fra scenen har rejst tvivl om nogle af de flere end 20 døde faktisk blev tortureret og dræbt med koldt blod, ifølge Rodrigo Mondego. Han er formand for menneskerettighedskommissionen ved Rios Bar Association (Advokatsamfund).

»Vi så en afdød med et hvidt pulver, der lignede kokain, smurt ud over hele ansigtet. Dem der dræbte vedkommende, har smurt det ud over hans ansigt – og de har måske tvunget ham til at spise det. Det er tortur.«

Ifølge Mondego var der også mistanke om 'en større mængde summariske henrettelser'.

Der blev dræbt 26 mennesker under operationen. Politiet sætter antallet af dræbte til 23. Det får Mondego til at fatte mistanke om, at der måske har fundet henrettelser sted.

Familie og venner til Gabrielle Ferreira da Cunha er samlet til hendes begravelse. Foto: ANDRE BORGES

»Hvis du ser på statistikken fra ethvert sted på kloden, så ser du aldrig et tilfælde, hvor der er flere end 20 mennesker, der er blevet dræbt på den ene side. Men den anden side har ikke nogle dræbte,« siger han.

Det var den næstdødeligste razzia i Rios historie. I maj 2021 døde 28 mennesker – de 27 af dem var formodede narkosmuglere og en var betjent – i slumområdet Jacarezinho.

De brasilianske anklagere har åbnet for en undersøgelse af mulige overtrædelser af menneskerettighederne.

I den nordøstlige by Umbauba blev en mand kvalt, da han blev spærret inde i et bagagerum i en politibil.

Politibetjentene havde smidt en tåregasgranet ind i bagagerummet, og lukket døren, efter at den 38-årige Genivaldo de Jesus Santos, var kommet derind.

Han var efter politiets mening blevet aggressiv, efter at han var blevet stoppet.