»Jeg har det sådan: Det er mennesker i nød, for fanden. Jeg er ligeglad med, hvor de kommer fra.«

Sådan lyder det over en skrattende Messenger-forbindelse fra Phuket mandag formiddag. Ordene kommer fra danske Toke Terkelsen, der ejer 23 hoteller i Thailand.

Og de mennesker i nød, han taler om, er russere.

»De er super bange for at rejse hjem til Rusland. Derfor bliver de her i Thailand,« siger 48-årige Toke Terkelsen, der har valgt at hjælpe dem, der bliver i landet.

Han fortæller, at han har talt med adskillige unge russiske mænd de seneste uger, der alle gruer for, hvad der sker, hvis de tager tilbage til deres hjemland:

»De siger til mig, at nogle af deres venner, der er rejst hjem fra Thailand og andre steder i udlandet, blev hentet direkte i lufthavnen af militæret og sendt i krig – og så har de ikke hørt fra dem siden,« siger den danske hotelejer.

Det gør ondt i hjertet på ham at høre, hvor bange og frustrerede russerne er, siger han – og derfor vil han gerne hjælpe dem med gratis husly.

Lige nu er der ifølge Toke Terkelsen 528 russere fordelt på hans 13 hoteller i Phuket.

»De er ikke interesserede i at komme hjem og slå folk fra deres naboland ihjel. Så de her stakkels mennesker sender deres kærester og koner hjem, fordi de løber tør for penge. Deres betalingsmidler er lukkede,« siger han.

Der er dog kun få, der i dag bor gratis på hans hoteller, selvom han har givet dem alle muligheden.

»Vi har fire eller fem, der bor gratis nu. Mange af dem vil gerne betale indtil videre. Men de bruger de kontanter, de havde taget med til Thailand. Og dem løber de jo tør for på et tidspunkt,« lyder det fra Toke Terkelsen.

Blandt andet derfor har han også valgt at sætte priserne kraftigt ned på hotellerne generelt, siger han.

Kan du forstå, hvis nogen synes, det er forkert af dig at hjælpe folk fra Rusland?

»Der har været meget delte holdninger til, at jeg hjælper dem. Jeg skal hilse at sige, at der er mange, der er sure på mig. Der er flere, der har givet udtryk for, at man ikke skal hjælpe dem, og at de skal sejle deres egen sø,« siger Toke Terkelsen og fortsætter:

»Jeg siger til dem, at jeg synes, de skal sætte sig lidt mere ind i tingene. Det er jo mennesker, der ikke vil sendes hjem i krig.«

Et menneske i nød er et menneske i nød, siger han:

»Jeg synes, der burde være flere, der hjalp dem. Det er forfærdeligt, at de bliver sendt direkte ud for at slå ihjel, når de siger, at de ikke har lyst til at slå nogen ihjel.«

Toke Terkelsen har også tilbudt ukrainere at bo gratis på hans hoteller, men der er, så vidt han ved, ikke rigtig nogen tilbage i Phuket.

»Jeg havde to unge ukrainere boende, da krigen brød ud, og lige pludselig forsvandt de. Rygterne gik på, at det var, fordi der var begyndt at komme russere på hotellet,« siger han.

Han får normalt flest gæster fra Frankrig, efterfulgt af Storbritannien, og deres tredjestørste kundegruppe er gæster fra Rusland, fortæller han.