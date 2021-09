Hvad, der skulle have været en kæmpe oplevelse for to unge mænd, endte tragisk.

De havde rejst hele vejen fra USA til Barcelona og rejste videre derfra for at ende på den spanske ferieø Mallorca. Her besøgte de et område, som er kendt for at være et godt spot til klatring nær Port de Portocolom.

Stedet er specielt kendt for at tilbyde klatring over vand, som minimerer uheld. Men sådan gik det desværre ikke for de to amerikanere. Det skriver The Guardian.

For på et tidspunkt slår et par forbipasserende alarm, da de opdager, at der er en mand, der flyder rundt i vandet ved Cueva de es Cossi.

Hjælpen ankommer til stedet, hvor der bliver ydet genoplivende førstehjælp, men det lykkes ikke at redde manden.

»Den anden person var spottet tættere på grotten. Redningsfolk ankom til stedet, men der var ikke noget, de kunne gøre,« lyder det fra en talsperson fra Guardia Civil på Mallorca.

Både politi og brandvæsen blev kaldt til stedet for at bjærge de to omkomne.

Ulykken fandt sted tirsdag omkring middagstid. De to mænd blev 25 og 35 år. Deres pas og personlige ejendele blev fundet i bilen, som de to turister havde lejet.