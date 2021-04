Spanske journalister blev bortført, da de optog en dokumentarfilm i det vestafrikanske land.

To lig, der er fundet i Burkina Faso, er to spanske journalister.

Det bekræfter den spanske premierminister, Pedro Sanchéz, tirsdag.

- Den værste nyhed er bekræftet. Al kærlighed til slægtninge og venner af David Beriain og Roberto Fraile, myrdet i Burkina Faso, skriver Sanchéz på Twitter.

De to journalister blev bortført mandag sammen med en irer og en burkiner, da de var ved at optage en dokumentarfilm i det vestafrikanske land.

Burkina Fasos regering har bekræftet, at i alt fire personer blev bortført mandag, heriblandt tre udlændinge.

En højtstående sikkerhedskilde siger til nyhedsbureauet AFP, at alle tre savnede vesterlændinge blev "henrettet".

- Det er meget ulykkeligt, men de tre vesterlændinge blev henrettet af terrorister, siger den unavngivne kilde.

Denne oplysning er ikke officielt bekræftet.

Billeder, der angiveligt viser de dræbte udlændinge, cirkulerer på sociale medier. Men Burkina Fasos regering har ikke kunnet bekræfte, at billederne er ægte.

De fire personer forsvandt mandag, da de deltog i en patruljering i et naturreservat, siger en sikkerhedskilde. De to spanske journalister skal have arbejdet på en dokumentarfilm om krybskytteri.

Den spanske udenrigsminister oplyste tidligere tirsdag på et pressemøde, at Spanien har været i tæt kontakt med myndighederne i Burkina Faso, som fortalte om fundet af de dræbte via den spanske ambassade i Mali.

Burkina Faso har siden 2015 været plaget af angreb fra islamistiske oprørere, der er kommet ind i landet fra nabolandet Mali.

/ritzau/Reuters