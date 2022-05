Det britiske sundhedssikkerhedsagentur (UKHSA) har bekræftet, at to personer er blevet diagnosticeret med abekopper i London.

Parret – der har fået den sjældne sygdom – bor i samme husstand, men har ikke fået smitten fra en anden person, der tidligere på måneden fik konstateret sygdommen i England.

Infektionen ligner kopper forårsaget af koppevirus, der var en meget smitsom og farlig virussygdom hos mennesker, men som blev erklæret udryddet af WHO tilbage i 1980.

Sky News skriver dog, at abekopper normalt forårsager et mildt sygdomsforløb, hvor de fleste personer kommer sig inden for et par uger. Dog kan specielt børn have et alvorligt sygdomsforløb, og der er ingen specifik behandling eller vaccine tilgængelig mod sygdommen.

Et lille nigeriansk barn med abekopper. Foto: CHARLES BOUESSEL Vis mere Et lille nigeriansk barn med abekopper. Foto: CHARLES BOUESSEL

Sundhedsmyndighederne i England fortæller, at de nu undersøger, hvor og hvordan de to seneste personer – der har fået abekopper – er blevet inficeret.

Doktor Colin Brown, direktør for kliniske og nye infektioner ved UKHSA, siger ifølge Sky News, at det er vigtigt at huske, at infektionen 'ikke spredes let mellem mennesker og kræver tæt personlig kontakt' med en person, der har symptomer på sygdommen.

De første symptomer på abekopper er ifølge UKHSA blandt andet feber, hovedpine, muskelsmerter, hævede lymfeknuder og kulderystelser. Herefter viser abekopper sig som et udslæt med blærer.

Sygdommen spredes hovedsageligt af vilde dyr i dele af Vest- og Centralafrika.

Ifølge Public Health England blev infektionen først opdaget i 1958, da der opstod udbrud af en koppelignende sygdom hos aber, der blev holdt til forskning. Det var først i 1970, at det første menneskelige tilfælde blev registreret.

Den person, der blev diagnosticeret med abekopper tidligere på måneden i England, var en person, der for nylig rejste fra Nigeria, hvor det menes, at vedkommende har pådraget sig infektionen.