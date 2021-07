To kvinder er døde efter lynnedslag på et fjeld i Norge.

Det skriver VG. Lynnedslaget er sket på fjeldet Melshornet i Hareid kommune i Møre og Romsdal.

En tredje person er alvorligt såret og er blevet transporteret til Ålesund Hospital. De pårørende er underettet.

Operationschef Borge Amdam sagde på en pressekonference søndag aften, at kvinderne 'næsten' var øverst på fjeldet, da de blev ramt af lynet. Han slår yderligere fast, at det er usædvanligt, at der er så intens torden.

Der er meldt om kraftige regnbyger flere steder i landet og ved 17-tiden søndag er der rapporteret 14.000 lynnedslag i løbet af de sidste seks timer.

Politiet i Møre og Romsdal opfordrede derfor tidligere til, at alle som var på fjeldet, skulle kommed ned og i tryghed.

'Flere meldinger om personer i nød på fjeldet. Kraftig tordenvejr og regn kommer,' skriver de på Twitter.

#MøreogRomsdal pd. Alle som er på fjelltur i fylket bes komme seg ned og i trygghet. Flere meldinger om nødstilte folk på fjellet. Kraftig tordenvær og regn kommer. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) July 4, 2021

Hovedredningscentret i det sydlige Norge skriver på Twitter, at opkaldet fra politiet i Møre og Romsdal også gælder Vestland og Trøndelag.

Også politiet i det vestlige Norge beder folk om at være forsigtige. Især nord for Bergen og i Sogn og Fjordane er der risiko for voldsom regn.

