De to ukrainske journalister Roman Nezjyborets og Zoreslav Zamojskyj blev fundet døde, efter at russiske styrker trak sig tilbage fra de byer, de boede i.

Det skriver Committee to Protect Journalists (CPJ).

Liget af journalisten Roman Nezjyborets blev fundet begravet i Yahidne i Ukraine 6. april af ukrainske frivillige, mens Zoreslav Zamojskyj blev fundet dræbt i Butja, hvor der de seneste uger er kommet grufulde detaljer om, hvad der skete under russerne besættelse.

Nezjyborets blev fundet begravet med et skudsår i knæet, og hans hænder bundet bag ryggen, ifølge Tatyana Zdor, der er chefredaktør på tv-kanalen Dytynets, hvor han arbejdede. Det skriver Dagbladet. Chefredaktøren fortæller, at Nezjyborets blev dræbt af de russiske styrker.

De ukrainske journalister Roman Nezhyborets (på billedet) og Zoreslav Zamoysky blev for nylig fundet døde, efter at russiske tropper trak sig tilbage fra Butja og Yahidne. Foto: Antonina Nezhyborets / Committee to Protect Journalists

Zoreslav Zamojskyj arbejdede som freelancejournalist for flere ukrainske medier. Af Ukrainian National Union of Journalists (NUJU) beskrives Roman Nezjyborets som aktivist. Det bliver dog ikke uddybet. De skriver videre, at lokale beboere i Butja fandt ham død på gaden i begyndelsen af ​​april.

I en officiel meddelelse bad CPJ de ukrainske myndigheder undersøge de to journalisters død.

»Vi beder de ukrainske myndigheder om straks at undersøge og afgøre, om de blev dræbt som gengældelse for deres arbejde,« lyder det fra CPN-programkoordinator for Europa og Centralasien, Gulnoza Said.

»Russiske og ukrainske myndigheder er ansvarlige for at sikre, at medlemmer af pressen kan arbejde sikkert i krigssammenhænge,« fortsætter hun.

Ifølge NUJU er 20 journalister blevet dræbt i landet, siden invasionen begyndte den 24. februar.