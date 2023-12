De to frigivne gidsler er to kvinder, oplyser den israelske hær, som har taget imod dem.

Den militante bevægelse Hamas har i Gaza By overdraget to israelske gidsler til Internationalt Røde Kors.

Det siger en palæstinensisk kilde med kendskab til de igangværende forhandlinger om våbenhvile, skriver Reuters.

Det israelske militær oplyser ifølge AFP, at det drejer sig om to kvinder, og at de allerede er i israelernes varetægt.

/ritzau/