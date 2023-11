Russisk politi har anholdt to ledende medarbejdere hos det russiske bryggeri Baltika, som er ejet af Carlsberg.

Carlsberg bekræfter nyheden over for DR men understreger samtidig, at beskyldningerne mod de to medarbejdere er 'falske'.

Med anholdelserne fortsætter Carlsbergs strid med de russiske myndigheder omkring Baltika-bryggeriet.

Rusland overtog kontrollen over bryggeriet i juli måned, og det fik den danske bryggerigigant til at true med en erstatningssag mod de russiske myndigheder.

»Vi er knuste over nyheden om, at to Baltika-medarbejdere er blevet anholdt i Rusland i går, samt de yderligere beskyldninger mod flere andre ansatte,« skriver Carlsberg i et svar til DR Nyheder.

Bryggeriet understreger samtidig, at man er rystet over de russiske forsøg på at retfærdiggøre det, som man betegner som en 'ulovlig overtagelse' af bryggeriet i Rusland.

Det rammer nu 'uskyldige' medarbejdere konstaterer Carlsberg desuden.