8. juli forsvandt den kun 2-årige franske dreng Émile, mens han blev passet af sine bedsteforældre i landsbyen Haut-Vernet.

En storstilet efterforskning blev sat i gang, men indtil videre uden resultat.

Politiet har dog langt fra sat arbejdet i bero, og ifølge La Parisien har de i dag gennemsøgt et hus i selvsamme landsby, Haut-Vernet.

Mediet skriver, at beboeren af ejendommen er kommet i politiet søgelys efter en række vidneudsagn, der udpeger ham som en potentiel mistænkt.

Der er tale om en mand, som er kendt af domstolene for nogle mindre lovovertrædelser.

Jean-Luc Blachon, den offentlige anklager i Aix-en-Provence, bekræfter også, at de har foretaget en ransagning, med hjælp fra både droner og hunde. Den blev afsluttet tidligt tirsdag aften, men man fandt ikke spor af den forsvundne dreng.

Man vil dog foretage flere undersøgelser i løbet af ugen. Han fortæller ikke, om disse vil foregå omkring den samme bolig.

I september foretog man en anden ransagning ved en mands feriehus i Haut-Vernet. En georadar afslørede en mistænkelig plet under terrassens overflade. Det viste sig dog blot at være et lag gipsplader.

Émile forsvandt, mens han efter en lur legede i sin bedsteforældres have. To vidner siger, at de så ham gå alene ned ad landsbyens skråning sidst på eftermiddagen. Derfra ved ingen, hvor han er blevet af.

Politiet har få spor at gå efter. I september bad de nærliggende kommuner om at give dem lister, der havde boet på hoteller, campingpladser og i lejeboliger i forsøget på at identificere mulige personer, som er i Frankrigs register for seksuelle eller voldelige lovovertrædelser.