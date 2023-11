Det er nu, du skal reagere, hvis du ikke vil miste alt det indhold, du har liggende på en Gmail-konto.

Den 1. december begynder Google nemlig at slette inaktive billeder og Gmail-konti.

Det skriver Forbes.

Konti, der ikke har været aktive i to år, vil blive slettet.

1. december går Google i gang med den omfattende sletning, der også kan få fotos til at forsvinde for evigt. Foto: Fabian Sommer/AP/Ritzau Scanpix Vis mere 1. december går Google i gang med den omfattende sletning, der også kan få fotos til at forsvinde for evigt. Foto: Fabian Sommer/AP/Ritzau Scanpix

Sletningen inkluderer alt indholdet, der er forbundet med en konto. Det kan altså både være drive- Google Photos- og Docs-filer.

På sin blog, The Keyword, skriver Googles produktmanager, Ruth Kricheli:

»Hvis en konto ikke har været brugt i en længere periode, er det mere sandsynligt, at den bliver kompromitteret. Det skyldes, at glemte eller uovervågede konti ofte er afhængige af gamle eller genbrugte adgangskoder, der kan være blevet kompromitteret, ikke har fået oprettet tofaktorautentificering og får færre sikkerhedstjek af brugeren.«

I 2019 havde Gmail 1,5 milliarder aktive brugere på verdensplan og er en af de mest populære e-mailtjenester overhovedet. På grund af denne popularitet, og fordi det er nemt at oprette en konto, har svindlere ofte gået efter Gmail-brugere.

Google har ikke frigivet nogen tal for, hvor mange konti der er klassificeret som inaktive.

Nogle brugere er dog undtaget fra sletning.

En konto vil ikke blive slettet, hvis den har været brugt til at købe et Google-produkt eller et abonnement.

Heller ikke organisationers konti vil blive slettet. Det er kun personlige Google-konti, der vil forsvinde.