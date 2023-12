Popstjernen Taylor Swift er ifølge Time Magazine Årets Person. Magasinet kalder hende en "helt".

Popstjernen Taylor Swift er onsdag blevet udnævnt som Årets Person af det amerikanske Time Magazine.

Det fremgår af magasinets hjemmeside.

Sam Jacobs, som er chefredaktør på Time Magazine kalder Taylor Swift for "en sjælden person, der både er forfatter og helt i sin egen historie".

- Taylor Swift har fundet en måde at overskride grænser og være en lyskilde. Ingen andre på planeten i dag kan bevæge så mange mennesker så godt.

2023 har på mange måder været et rekordslående år for 33-årige Taylor Swift, der udgav sit første album som 16-årig.

I juli blev hun den kvinde, der har haft flest album på toppen af Billboard-hitlisten.

Hendes koncertfilm "Taylor Swift; The Eras Tour" slog rekorden for den mest indbringende åbningsweekend for en koncertfilm nogensinde, skrev The New York Times.

Taylor Swift har de seneste år arbejdet på at genindspille sine første seks albummer. Fire af dem har hun udgivet - den seneste "1989 (Taylor's Version)" i oktober.

Genindspilningerne bunder i popstjernens konflikt med musikagenten Scooter Braun.

Han købte Taylor Swifts tidligere pladeselskab, Big Machine, og fik dermed også rettighederne til stjernens bagkatalog.

Taylor Swift forsøgte at købe rettighederne til de såkaldte "masters", som er indspilningerne af hendes sange - dem, lytterne kan tilgå på albummer eller hos streamingtjenester. Det fik hun ikke held med.

Hun ejer dog fortsat kompositionerne, og derfor besluttede hun at genindspille sine albummer.

Taylor Swift er på sin verdensturné "The Eras Tour", som ifølge analyseselskabet QuestionPro kan blive den mest indbringende turné nogensinde. Det skrev CNN.

Ud over at være sanger er Taylor Swift også kendt for at være sangskriver.

Med sin store fanbase har hun blandt andet formået at få over 35.000 personer til at registrere sig, så de kan stemme ved præsidentvalget i USA næste år. Det skrev tv- og radiostationen NPR.

Det skete, efter at hun i et opslag på Instagram opfordrede sine knap 300 millioner følgere til at registrere sig.

/ritzau/