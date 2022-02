En turistguide fra Sri Lanka ikke blot hånede en vild elefant. Han lagde efterfølgende en video ud på TikTok med begivenheden.

Det udløser en bøde for dyremishandling, oplyser myndighederne fredag 11. februar. Den sag har skabt postyr i Sri Lanka.

Vildtforvaltningen har identificeret manden som Shashika Gimhan Dhananjaya Rajasinghe gennem de forskellige poster fra sociale medier.

Retten gav ham en bøde på 200.000 rupier (godt 6.500 danske kroner). Det svarer til 20 gange den månedlige minimumsløn i Sri Lanka.

En mand ser på en TikTok-video af den vilde elefant på laptop i Colombo, Sri Lanka, 11. februar 2022. Foto: ISHARA S. KODIKARA Vis mere En mand ser på en TikTok-video af den vilde elefant på laptop i Colombo, Sri Lanka, 11. februar 2022. Foto: ISHARA S. KODIKARA

Hans sociale medieplatform er siden blevet nedlagt. Men videoen af ham, der 'håner' elefanten, er stadig at se på internettet.

I klippet, der varer 20 sekunder, kan man ikke se manden. Men en blå billygte med lys, der skiftevis tænder og slukker, kan man se ham aggressivt forfølge elefanten nord for byen Habarana.

Idet den går baglæns, forsøger den blændede elefant at skjule sig bag et træ.

De er godt gale i skralden, mediebrugerne, som kræver skrappe midler taget i brug over for turguiden.

Here's the video of Shashika Gimhan Dhananjaya Rajasinghe harassing an innocent elephant.

After this video went viral, he has locked his profile on Facebook and taken down the Tik Tok video.

Check the below tweet for more info.

Hope the police takes action soon. #LKA #SriLanka pic.twitter.com/HPOc0MCMWU — Munza Mushtaq (@munza14) February 4, 2022

»En bøde er ikke nok til at stoppe den slags grusomhed,« siger den asiatiske elefantekspert Jayantha Jayewardene til nyhedsbureauet AFP.

»De skulle have låst bilen og bandlyst ham fra vildtparkerne.«

At fange en vild elefant i Sri Lanka er en kriminel handling.

Det kan resultere i dødsstraf, men retsforfølgelser er sjældne.