Navnet er 'Noahs Ark'.

Og det skulle være intet mindre end Vladimir Putins hemmelige flugtplan, hvis livet skulle blive for hedt i tilfælde af en endegyldig fiasko i Ukraine.

»Som navnet antyder handler det om en søgen efter nyt land at tage til, hvis det bliver for ubehageligt i hjemlandet,« lyder det ifølge Daily Beast fra Abbas Gallyamov, der er tidligere taleskriver for den russiske præsident:

»Putins bagland har endnu ikke udelukket, at han vil tabe krigen, blive frataget magten og derfor omgående må blive evakueret.«

Vladimir Putin. Foto: SPUTNIK Vis mere Vladimir Putin. Foto: SPUTNIK

Det er på beskedtjenesten Telegram, at Abbas Gallyamov er kommet med den næsten sensationelle beskrivelse af Vladimir Putins flugtplaner.

Her lyder det videre, at Kina i første omgang var udset som destination, men at det igen er blevet droppet på grund af usikkerhed omkring kinesernes villighed til at ville samarbejde.

I stedet skulle Sydamerika og i særdeleshed Venezuela nu stå øverst på listen.

Samtidig skulle Vladimir Putins nære allierede oligarken Igor Setjin, der står i spidsen for energigiganten Rosneft, være dybt involveret i planerne. Rigmandens højre hånd skulle således befinde sig i Venezuela, hvor han arbejder i sagens tjeneste.

Daily Beast skriver videre, at Telgram-kanalen Mozhem Obyasnit ligeledes har skrevet om lignende planer onsdag på baggrund af kilder hos den russiske præsidents administration og hos Rosneft. Højtstående embedsfolk er i gang med at opkøbe jord i Venezuela, lyder det.

Ligeledes skulle Ecuador, Argentina og Paraguay være udset til nyt hjemsted for andre af Vladimir Putins nære medarbejdere.

Præsident selv lader dog ikke til at tro på en snarlig afslutning eller sågar et nederlag i Ukraine.

Også onsdag antydede han i en udtalelse, at han ikke er i færd med at bøje af i nabolandet.

»I forhold til resultaterne af den særlige militære operation kan nogle af dem først manifestere sig efter lang tid. Nye territorier er dukket op, og det er et betydeligt resultat for Rusland. Det er seriøst,« sagde Vladimir Putin og henviste til de nyligt annekterede områder, der har ændret på de geografisk forhold:

»Tag Azovske Hav. Det er blevet Ruslands indre hav nu. Det er meget seriøst.«