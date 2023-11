Moussa Dadis Camara, Guineas tidligere diktator, er blevet befriet fra fængslet.

Det siger landets justitsminister, Charles Alphonse Wright, ifølge The Washington Post.

Udmeldingen kommer, efter der tidligere lørdag var voldsomme skudvekslinger i landets hovedstad, Conakry.

Også de tidligere oberster Claude Pivi og Blaise Goumou er blandt de befriede.

»Vi skal nok finde dem. Og de ansvarlige vil blive stillet til ansvar,« siger justitsministeren til den lokale Radio Fim FM.

Moussa Dadis Camara kom til magten i 2008 efter et statskup. I 2009 blev han udsat for et attentatforsøg, som fik ham til at søge lægehjælp udenfor Guinea, og han endte i eksil i Burkina Faso.

Herfra gik han med til at holde militæret ude af det kommende valg, mens Jean-Marie Doré overtog posten som premierminister for en seks måneder lang overgangsregering.

Siden ønskede Guineas regering ikke, at han skulle vende tilbage til landet, da man frygtede, at det ville give politisk ustabilitet.

Da Moussa Dadis Camara alligevel vendte hjem, blev han anholdt.

Her blev han sigtet som en af de ansvarlige for massakren i 2009, hvor guineanske sikkerhedsstyrker skød mod fredelige demonstranter, der protesterede mod Camaras intention om at stille op til præsidentvalget efter magtovertagelsen.

Mindst 157 mennesker blev dræbt, siger menneskerettighedsgrupper.