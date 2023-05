En ti-årig svensk pige har på tragisk vis mistet livet, efter hun faldt ned fra taget på en skole.

Ulykken skete søndag aften, og pigen, der kom alvorligt til skade i forbindelse med faldet, blev efterfølgende indlagt.

Nu kan myndighederne oplyse, at hun er gået bort.

Det skriver det svenske medie SVT.

»Vi har i løbet af morgenen fået forældrenes tilladelse til at oplyse, at hun er gået bort,« siger Lise-lott Nilsson, der områdeleder for folkeskolen i Svedala, til mediet.

Ulykken fandt sted på Kirkeskolen i Svedala omkring klokken 20, hvorefter både ambulance og beredskab blev kaldt til stedet.

Den ti-årige pige skal være faldet ned fra gymnastiksalens tag.

»Det er et fald på måske ti meter. Det er alvorligt,« siger Arly Jensen, redningsleder ved Redningstjenesten i Svedala, til SVT.

Ifølge redningstjenesten er det ikke første gang, der har været børn og unge oppe på taget.

Til det svenske medie kalder Arly Jensen det for 'et kendt problem'.

Det svenske medie Aftonbladet oplyser, at politiet betragter det som en ulykkeshændelse – og der er ikke mistanke om en forbrydelse.