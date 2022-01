Det kan være farligt at overnatte i skoven. I hvert fald hvis den ligger i en nationalpark i Thailand, der har vilde elefanter blandt beboerne.

Det oplevede et thailandsk par, da deres telt blev trampet ned af elefanter, da de overnattede i Omkoi Wildlife Sanctuary, i de tidlige aftentimer i søndags.

Manden fik blå mærker af et slag, der ramte ham gennem teltvæggen. Parret sad oppe resten af natten – bange for at de vilde elefanter ville komme tilbage.

Naturparken var hurtig til at standse naturprogrammet, som parret deltog i. Det skriver Bangkok Post.

En elefant i det nordthailandske distrikt Chiang Mai. Foto: Lillian SUWANRUMPHA

Programmets deltagere gik ind over et naturspor over et lille bjerg, der ligger mellem provinserne Chiang Mai og Tak.

Uheldet skete klokken 01.30 søndag nat, mens parret camperede ude – som en del af studiet.

Kvinden fortæller, at hun og hendes kæreste hørte støj uden for teltet. De troede, at det var støj fra dyr, men ikke nødvendigvis så store dyr.

Kæresten fik pludselig et smertefuldt slag på højre arm og skulder gennem teltvæggen. Det gjorde ondt og gav ham problemer med at trække vejret.

Elefanter fanget på en smal klippe i den centrale del af Thailand. Foto: PANUPONG CHANGCHAI

Teltet blev faktisk væltet omkuld. Da de kom fri, kunne de se, at campingpladsen og deres udstyr var blevet trampet i stykker.



En mand, som de havde lejet til at tage med dem på turen, og som havde sovet i nærheden, fortalte, at lejen var blevet stormet af mindst to elefanter. Det kunne han se på fodsporene.

Derefter ringede d efter hjælp, og den ankom senere på natten med en ambulance, som kørte den sårede campist til hospitalet, som senere oplyste, at han var sluppet stort set uskadt.



Naturparken lukkede hurtigt ruten over bjerget, hvor de vilde elefanter var på spil.