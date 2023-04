Thailands turisme er på vej tilbage. Landets nationalbank, BoT, forudser, at landet får 28 millioner turister i år.

Tallet er på højde med år 2015, hvor næsten 30 millioner tog på besøg i Smilets Land.

Det kommer oven på tre år, hvor pandemien med covid-19 kostede turistindustrien dyrt over hele verden.

I Thailand kom der henholdsvis 6,7 millioner turister i 2020, blot en halv million i 2021 og 11 millioner i 2022.

To politibetjente har fået sæbefyldt vand på sig under Songkranfesten øst for Bangkok 13. april 2023. Foto: Wason Wanichakorn Vis mere To politibetjente har fået sæbefyldt vand på sig under Songkranfesten øst for Bangkok 13. april 2023. Foto: Wason Wanichakorn

Men nu lyder der anderledes glade toner fra nationalbanken. Ifølge bankens guvernør forventer den, at økonomien i Thailand vil vokse med 3,6 procent i år. Det skriver thetaiger.com.

Det skyldes ikke mindst, at turismen vil vokse med 42 procent i den sidste halvdel af året.

Lige siden Thailand løftede sine covid-19-restriktioner i sensommeren sidste år, har landet budt turister velkommen fra hele verden.

Den kommende kinesiske ferie, kaldet May Day-ferien fra 29. april til 3. maj, vil få mange til at holde fri. Det betyder, at Thailand forventer en masse turister fra Kina i den periode.

Turisterne kan igen komme tilbage til Maya Beach på Phi Phi Leh-øen i Krabiprovinsen, Thailand. Her ses et par fra hajprojektet foran turisterne. Foto: JORGE SILVA Vis mere Turisterne kan igen komme tilbage til Maya Beach på Phi Phi Leh-øen i Krabiprovinsen, Thailand. Her ses et par fra hajprojektet foran turisterne. Foto: JORGE SILVA

Også Saudi-Arabien vil forhåbentlig sende turister – de håber på 150.000. I 2015 bød de over 25.000 turister velkommen, og antallet er siden gået opad.

I år ventes over seks millioner turister fra Europa, oplyser turistministeriet. De skal give Thailand en økonomisk indsprøjtning på 83 millioner kroner.

Det er 80 procent af niveauet før pandemien med covid-19.

I alt regner TAT med et totalt beløb på turismen for Thailand på næsten 300 millioner kroner i år.