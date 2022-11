Lyt til artiklen

Der manglede en side i Parmis Hamnavas skolebog.

Hendes klasse i byen Iranshahr i det sydøstlige Iran fik i sidste uge besøg af landets sikkerhedsstyrker, og det møde blev skæbnesvangert for den 14-årige skolepige.

Da betjentene tjekkede pigernes bøger, opdagede de, at Parmis Hamnavas havde hevet en side ud af én af sine bøger.

Og det var ikke hvilken som helst side.

Det, der manglede i bogen, var nemlig et billede af Irans tidligere leder, ayatollah Khomeini.

Straffen faldt prompte:

For øjnene af de andre piger i klasse fik teenageren så mange tæsk, at hun måtte indlægges på hospitalet. Her døde hun kort efter af sine kvæstelser.

Det skriver den lokale avis Haalvsh ifølge flere internationale medier.

Historien om Parmis Hamnavas bliver også delt af blandt andre journalister og menneskerettighedsaktivister på Twitter.

Det fremgår også, at Parmis' forældre er blevet truet til at lade være med at tale med pressen.

Det halvofficielle nyhedsbureauet Tasnim News Agency, som har forbindelser med Irans Revolutionsgardes sikkerhedsstyrker IRGC, benægter historien.

Iran har været præget af protester, demonstrationer og uro, siden Mahsa Amini døde i sædelighedspolitiets varetægt i midten af september.

Zhina Mahsa Amini død i moralpolitiets hænder, myndighederne nægter, at hun er slået ihjel, mens vidner, familie og iranere, der kender til politiets metoder, mener det modsatte. Foto: IRANWIRE

Hun blev tilbageholdt, sandsynligvis fordi hendes hovedtørklæde ikke sad korrekt og derfor dækkede for lidt af hendes hår.

Familien siger, at hun var sund og rask og beskylder myndighederne for at have mishandlet hende til døde.

Hun døde et par dage efter.

Siden har Iran oplevet de voldsommeste demonstrationer i mange år, og nu kræver både kvinder og mænd flere rettigheder og mere demokrati.

Sådan så det ud i hovedstaden Tehran 8. oktober. Foto: -

I flere tilfælde har protesterne haft brutale og også dødelige konsekvenser.

Iranske ledere har varslet, at der vil blive slået hårdt ned på demonstranterne, der beskrives som uromagere.

De har skudt skylden på blandt andet USA for at have været med til at sætte gang i protesterne.

Det aktivistiske nyhedsbureau HRANA har søndag meddelt, at 284 demonstranter indtil videre har mistet livet. Heriblandt skulle 45 af dem være mindreårige. Omkring 36 personer hos sikkerhedsstyrkerne meldes også dræbt.