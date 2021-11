En teenager fra Californien, USA, har indrømmet, at han har dræbt ikke alene den 16-årige pige, men også begge hendes forældre. De blev dræbt, fordi de fandt ham i datterens soveværelse, siger anklageren.

Den 19-årige Mauricio Johnson erklærede sig torsdag skyldig i anklagerne. Og han modtog en dom på 150 års fængsel, oplyser distriktsanklageren i Humboldt County.

Dommen betyder, at han skal have en høring om at blive løsladt efter 25 år i fængslet.

Han har dræbt alle tre, den 40-årige Nikki Metcalf, den ligeledes 40-årige Margarett Moon og deres datter Shelly Autumn May Moon. Det skriver New York Post.

Den 19-årige Mauricio Eduardo Sanchez-Johnson, der har dræbt en 16-årig pige og hendes forældre. Foto: Humboldt County Sheriffs Office Vis mere Den 19-årige Mauricio Eduardo Sanchez-Johnson, der har dræbt en 16-årig pige og hendes forældre. Foto: Humboldt County Sheriffs Office

Drabene skete den 9. februar i år i deres hjem i Bear River Band i Rohnerville Rancheria Reservation. Det ligger ud til Stillehavskysten i den nordlige del af Californien.

Teenageren gik ind i hjemmet 'med tilladelse fra flere af de mindreårige', som var til stede. De holdt et drikkegilde for mindreårige.

Men efter at de fleste var gået hjem, gik stedfaderen Metcalf ind i pigens soveværelse. Der fandt han Mauricio Johnson i seng sammen med pigen.

De var begge ved at være intime, så Metcalf ramte Johnson, som rendte ud af rummet med sine bukser nede om haserne. Det fremgår af en kendelse.

Johnson gik ud af rummet og ind i stuen, hvor han trak sine bukser op.

Ifølge anklagerne trak han derefter en pistol op af sin rygsæk, og skød Metcalf i hovedet med et dræbende skud.

Moderen blev vækket af larmen af pistolskud, og hun blev skudt, da hun trådte ind i stuen. Johnson skød derefter pigen, 'for der skulle ikke være nogen vidner', blev han citeret for at sige af lawandcrime.com.