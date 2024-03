Hun blev angiveligt sidst set en forårsdag for omkring to årtier siden, da hun blev sat af ved et storcenter af sin kæreste.

Nu kan sagen om den blot 16-årige pige Autumn Lane McClures skæbne være blevet opklaret.

I hvert fald har politiet i den amerikanske delstat Florida nu fundet såkaldte 'jordiske rester' fra et menneske i en mobilhomepark i Ormond Beach.

Det oplyser Volusia Sheriff's Office i en pressemeddelelse.

16-årige Autumn Lane McClure forsvandt i maj 2004. Foto: Volusia Sheriff's Office Vis mere 16-årige Autumn Lane McClure forsvandt i maj 2004. Foto: Volusia Sheriff's Office

Den mystiske sag om Autumn begyndte med et telefonopkald 10. maj 2004.

Det var den dag, teenagerens bedstemor ringende til politiet og fortalte, at hendes barnebarn var væk.

Betjente afhørte i den forbindelse Autumns daværende kæreste, som fortalte, at han samme dag havde sat hende af ved storcenteret Volusia Mall – og ikke havde hørt fra hende siden.

Nogle dage senere kontaktede bedstemoderen endnu en gang politiet.

Her ses politiet arbejde på stedet, hvor fundet blev gjort. Foto: Volusia Sheriff's Office Vis mere Her ses politiet arbejde på stedet, hvor fundet blev gjort. Foto: Volusia Sheriff's Office

Denne gang fortalte hun, at Autumn havde ringet til hende, ligesom hun havde modtaget breve fra hende, der var blevet afsendt fra byen Melbourne i delstaten.

I brevene skrev pigen, at hun havde det godt, og at hun ville vende hjem igen, når hun var fyldt 18 år.

Derfra begyndte sagen om teenageren at stå stille – indtil man nogle måneder senere under efterforskningen fandt ud af, at Autumn var begyndt at bo hos to kolleger, en mand og en kvinde, som hun havde arbejdet sammen med i et supermarked:

Den dengang 31-årige Brian Donley og hans kæreste.

Da politiet afhørte parret, fortalte de, at Autumn ganske rigtigt havde boet hos dem i en kort periode, men at de ikke vidste, hvor hun derefter var taget hen.

Derefter gik sagen 'kold'.

Indtil tolv år senere, hvor efterforskere ifølge CBS News endnu en gang kontaktede Autumns daværende kæreste, som på det tidspunkt indrømmede, at han havde løjet.

I stedet for at have sat hende af ved storcenteret, havde han i virkeligheden sat hende af ved Seabreeze Bridge, hvor hun steg ind i en bil, hvor den kvindelige kollega sad bag rattet.

Fundet blev gjort i onsdags. Foto: Volusia Sheriff's Office Vis mere Fundet blev gjort i onsdags. Foto: Volusia Sheriff's Office

Under en afhøring i 2018 nægtede hun dog igen, at hun havde nogen oplysninger om pigens forsvinden.

Sagen tog derefter endnu en drejning tre år senere, da en tipper kontaktede politiet, oplyser Volusia Sheriff's Office i pressemeddelelsen.

Vedkommende hævdede, at Brian Donley og/eller kæresten var ansvarlige for en teenagepiges død i Volusia County.

Derefter begyndte betjentene at indsamle beviser og opbygge en sag, der kunne understøtte den påstand.

Under en ny afhøring i 2022 – hvor den kvindelige kollega blev tilbudt immunitet – fortalte hun, at hun havde set sin daværende kæreste, Brian Donley, dræbe Autumn i deres trailerhome.

Han havde derfor truet sin kæreste til tavshed ved at sige, at han ville gøre det samme mod hende, hvis hun fortalte nogen om, hvad der var sket.

Senere blev der lagt endnu en brik i det omfattende sagspuslespil, da kvinden fortalte, hvor Autumn skulle være blevet begravet.

Nemlig på grunden i mobilhomeparken.

Det er netop der, hvor politiets teknikere onsdag gjorde fundet.

Selvom Autumn endnu ikke officielt er identificeret, har sheriffens kontor været i kontakt med hendes familie for at underrette dem om fundet, lyder det.

Det bliver dog ikke muligt at retsforfølge den mistænkte i sagen – Brian Donley – da han gik bort i 2022 i en alder af 49 år.

I pressemeddelelsen oplyser sherif Mike Chitwood dog, at han håber, at den formodede gerningsmand står over for en anden form for retfærdighed:

»Jeg håber ved Gud, at da han tog sit sidste åndedrag 26. maj 2022, at han måske havde en fornemmelse af, hvor helvede han var på vej hen,« siger han.