Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En dyster melding kommer lige nu fra sundhedsvæsnet i Tanzania.

For den dødelige Marburg-virus har taget fat igen og mindst fem personer har mistet livet i Tanzania i et nyligt udbrud, bekræfter sundhedsministeren ifølge flere udenlandske nyhedsmedier.

Virussen forårsager en meget smitsom og dødelig sygdomsperiode, der er meget lig med ebola.

»Resultater fra vores folkesundhedslaboratorium har bekræftet, at dette udbrud stammer fra Marburg-virus,« siger sundhedsminister Ummy Mwalimu om sygdommen, der har krævet fem liv.

Mindst tre patienter bliver i øjeblikket behandlet på hospitalet, mens 161 nære kontakter er i gang med at blive opsporet af myndighederne, siger Mwalimu.

Hun opfordrer befolkningen til at bevare roen og forsikrer, at regeringen har kontrol over smittespredningen.

Ifølge WHO kan Marburg-virus have en dødelighed på mellem 24 og 88 procent, og der findes ingen vaccine eller antivirale lægemidler, som er godkendt til behandling.

Sygdommen blev i første omgang opdaget som et resultat af to udbrud i forbindelse med laboratoriearbejde med aber fra Uganda.

Virussen menes at stamme fra en art af flagermus og spredes mellem mennesker gennem direkte kontakt med kropsvæsker fra inficerede personer.

I Vestafrikansk Ækvatorialguinea er elleve mennesker døde efter et udbrud, der fandt sted 7. januar i år. Det største udbrud i nyere tid var i Angola i 2005. Det krævede over 300 menneskeliv.