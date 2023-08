Lørdag aften skete to voldsomme eksplosioner på en tankstation i den rumænske by Bukarest.

Eksplosioner, der har kostet to mennesker livet og såret 56 personer.

Mere end 30 brandmænd skyndte sig til stedet efter den første eksplosion, der skete som følge af en brand.

Men kort tid efter måtte de løbe for deres liv, da tankstationen sprang i luften i en voldsom eksplosion, skriver BBC News.

Rumænske brandmænd kæmpede i flere timer med at slukke flammerne efter to voldsomme eksplosioner på en tankstation. Foto: Daniel Mihailescu/AFP/Ritzau Scanpix

Den anden eksplosion sårede mindst 30 brandmænd, der befandt sig tæt på tankstationen, da eksplosionen skete.

Otte af de kvæstede blev alvorligt forbrændt, og flere måtte overflyttes til udlandet for at modtage behandling, oplyser de rumænske myndigheder.

Eksplosionerne skete på en tankstation, der leverer flydende petroleumsgas, der blandt andet bruges i husholdningsapparater og som benzin- og dieselalternativ i nogle køretøjer.

Myndighederne måtte også evakuere området i en radius af 750 meter, fordi man frygtede, at en tankstation i nærheden også ville springe i luften.