Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kan man spotte sølv eller guld i dit tandsæt, når du smiler?

Så er det en god idé at læse med her.

For amalgamfyldninger – også kaldet plomber – kommer ikke uden risiko. Det skriver det norske medie Klikk.

I værste tilfælde kan de føre til løse og revnede tænder. Noget, der både kan blive en dyr og smertefuld omgang.

»En af årsagerne er, at amalgam udvider sig, når det hærder. Det skaber tryk på tanden, og når den belastes over tid, kan den revne,« fortæller den nu pensionerede tandlæge Ivar Andersen-Gott til mediet.

Mere hyppigt forekommer gener som store smerter og isninger i tænderne.

Også Detalklinikken, der har tandklinikker otte forskellige steder i Danmark, skriver på deres hjemmeside, at 'sølvfyldninger udvider sig med årene og gør, at tanden kan risikere at revne'.

Derfor bruger tandlægerne i dag i langt højere grad plast, når kundernes huller i tænderne skal fyldes.

Faktisk indførte Sundhedsstyrelsen i 2008 regler, der betyder, at sølvfyldninger kun må anvendes steder, hvor plast er direkte uegnet.