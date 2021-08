Pludselig var næsten fire milliarder kroner væk.

De stod som kryptovalutaer i det amerikanske firma Poly Networks onlineplatform, da de forsvandt.

Den ukendte bagmand var en (eller flere) hacker(e), der havde skaffet sig adgang ved at udnytte et sikkerhedshul.

Poly Networks system er en platform til at udveksle forskellige slags kryptovalutaer – som eksempelvis bitcoin og ethereum.

Kuppet, som bliver betragtet som et af verdenshistoriens største digitale kup, blev opdaget tirsdag i sidste uge, da Poly Network offentligt bønfaldt hackeren om hjælp.

De fleste af pengene er nu leveret tilbage, og hackeren er blevet tilbudt 500.000 dollar, svarende til 3,2 millioner kroner, i dusør. Men det har hackeren afvist at tage imod, skriver BBC.

Formålet med den kriminelle handling var nemlig ikke at skaffe en masse penge, men derimod at skabe opmærksomhed om et hul i systemets sikkerhed.

Poly Network lader til at have accepteret begrundelsen for tyveriet og refererer til hackeren som 'Mr. White Hat'. En 'White Hat' er en hacker, der på en etisk måde bruger sine evner til at finde huller og svagheder i systemer og netværk.

Tilnavnet har dog skabt kritik i fagkredse, der blandt andet frygter, at det kan skabe præcedens for kriminelle hackere til at hvidvaske deres handlinger.

Ifølge BBC har Poly Network bekræftet, at de ikke vil holde hackeren ansvarlig for hændelsen.