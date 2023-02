Lyt til artiklen

Sidste år udskød og udskød Vladimir Putin sin traditionsrige tale til nationalforsamlingen.

Nu er der sat en dato for, hvornår den skal finde sted – men indholdet af den er indtil videre ukendt.

Det har dog ikke stoppet folk fra at spekulere i, hvad den russiske præsident måske har tænkt sig at sige.

Nu er den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) kommet med deres vurdering af, hvad vi kan forvente os af talen, der efter planen skal finde sted den 21. februar.

Her ses Vladimir Putin den 15. februar.

Ifølge tænketanken har talsmanden for Kreml, Dmitrij Peskov, fortalt, at de russiske føderale tv-kanaler har afsat en time til vise Putins tale til nationalforsamlingen, som 'nogenlunde svarer til den amerikanske præsidents årlige State of the Union-tale'.

»Putin udsatte sin årlige tale til nationalforsamlingen flere gange i 2022, sandsynligvis i håb om til sidst at bruge denne tale til at fejre omfattende russiske sejre i Ukraine, men var ude af stand til at gøre det på grund af manglen på sådanne sejre og øget kritik af Kremls håndtering af krigen,« lyder det i ISWs analyse.

Tænketanken oplyser, at Putin de seneste måneder har afholdt taler for at markere 'symbolske årsdage og datoer' – og ifølge ISW er det sandsynligt, at han har planlagt at holde sin udsatte tale til nationalforsamlingen den 21. februar, da det falder sammen med den første årsdag for Ruslands anerkendelse af de ukrainske regioner Luhansk og Donetsk som værende selvstændige folkerepublikker.

Men ifølge ISW skal man formentlig ikke forvente de store meldinger fra den russiske præsident under talen.

»Russiske militære fiaskoer i Ukraine fortsætter med at fornægte Putin muligheden for at præsentere militær succes for den russiske offentlighed,« lyder det i analysen, som fortsætter:

»Putin kan have planlagt talen til forbundsforsamlingen i forventning om, at de russiske styrker ville sikre mindst en taktisk succes i Bakhmut-området – selvom russiske styrker kun har vundet omkring 500 kvadratkilometer i Bakhmut-området under en intensiv kampagne siden 4. juli 2022, mens de har lidt ekstravagante tab.«

Tænketanken vurderer derfor, at Putin næppe vil annoncere foranstaltninger til yderligere eskalering af krigen i Ukraine, store nye russiske mobiliseringsinitiativer eller anden væsentlig politik under talen.

Her ses et billede fra en tale, Vladimir Putin holdt 30. september sidste år, hvor han annoncerede, at Rusland havd annekteret fire ukrainske regioner. Vesten har dog fordømt det og kaldt de folkeafstemninger, der lå bag, for falske og ulovlige.

»Putin kan annoncere begyndelsen på en efterfølgende mobiliseringsbølge, på trods af at de fleste indikatorer og vurderinger tyder på, at han ikke vil gøre det på nuværende tidspunkt,« oplyses det i analysen:

»ISW vurderer sammen med den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, at det russiske militær allerede har forpligtet et betydeligt antal af sine tilgængelige ender til intensiverede offensive operationer i Ukraine, og at manglen på store uforpligtede reserver sandsynligvis vil forhindre Putin i at annoncere begyndelsen på en fuldstændig ny storstilet offensiv indsats.«

Putins tale, der er sat til den 21. februar, vil finde sted umiddelbart inden etårsdagen for invasionen, der som bekendt blev sat i gang 24. februar sidste år.