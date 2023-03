Lyt til artiklen

Et Lufthansa fly måtte torsdag nødlande i Virginia. Flere passagerer er sendt på hospitalet.

Flyet der var på vej fra Texas til Tyskland blev ramt af kraftig turbulens, der medførte at flere passagerer kom til skade.

Det skriver CNN.

Flyet blev pludselig ramt af turbulens, som besætningen ikke havde mulighed for at forudse, da turbulensen kom uden synligt uvejr. Et fænomen der kaldes klar luftturbulens.

En passager, Susan Zimmerman, fortæller til mediet, at flyet pludselig dykkede flere hundrede meter, da hun var på vej på toilettet.

»Det var som et pludseligt frit fald fra toppen af ​​en rutsjebane. Tallerkener og glas hang nærmest i loftet, og min taske fløj fra gulvet og om bag mig,« fortæller hun.

Turbulensen ramte flyet halvanden time efter det var lettet fra lufthavnen i Austin, Texas, og det måtte altså nødlande i staten Virginia, da flere passagerer var kommet til skade.

»De berørte passagerer fik førstehjælp om bord på flyet af stewardesserne, som er uddannet til at kunne håndtere situationer som denne. Da sikkerheden og trygheden for passagerer og besætningsmedlemmer er topprioritet til enhver tid, besluttede cockpitbesætningen at nødlande i Dulles lufthavn efter at have fløjet gennem turbulensen,« fortæller en talsperson for Lufthansa.

Flyselskabet har tilbudt Zimmerman en rabatkupon til et hotel samt en ombooking.